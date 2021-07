Picchetto d’onore per ricordare Remo Poloni, per anni anima del Cai a Urgnano (Di sabato 17 luglio 2021) In tantissimi per l’ultimo saluto al 72enne morto lunedì mattina mentre attraversava a piedi la provinciale Francesca. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 luglio 2021) In tantissimi per l’ultimo saluto al 72enne morto lunedì mattina mentre attraversava a piedi la provinciale Francesca.

