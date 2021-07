PALINSESTI LA7 AUTUNNO 2021: GILETTI (PER ORA) NON C’È, GRUBER DAL 13 SETTEMBRE, GREY’S ANATOMY (Di sabato 17 luglio 2021) Sono stati resi noti i PALINSESTI autunnali di La7 per il periodo comprese tra il 5 SETTEMBRE e il 27 novembre 2021. Tante conferme e ritorni come la nuova stagione di GREY’S ANATOMY. Spicca l’assenza di Massimo GILETTI e Non è l’Arena, probabilmente perché non si è ancora definito il rinnovo contrattuale. Non risultano infatti interessi dalla Rai, alle prese con l’intricata matassa delle nuove nomine e i mal di pancia dei partiti, e neppure da Mediaset dove i PALINSESTI sono già completi e su Rete 4 ci sono solo posti in piedi. PALINSESTI La7 – ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 17 luglio 2021) Sono stati resi noti iautunnali di La7 per il periodo comprese tra il 5e il 27 novembre. Tante conferme e ritorni come la nuova stagione di. Spicca l’assenza di Massimoe Non è l’Arena, probabilmente perché non si è ancora definito il rinnovo contrattuale. Non risultano infatti interessi dalla Rai, alle prese con l’intricata matassa delle nuove nomine e i mal di pancia dei partiti, e neppure da Mediaset dove isono già completi e su Rete 4 ci sono solo posti in piedi.La7 – ...

