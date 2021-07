(Di sabato 17 luglio 2021) Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trapani Samuele Corso ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero Franco Belvisi e archiviato l’indagine a carico dell’Onorevolenell’ambito dell’indagine “”. In relazione alladella deputata regionale, assistita dagli avvocati Ninni Reina e Marco Lo Giudice, il GIP il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

GDF : Sbarco di migranti sulla costa #siracusana. Operazione interforze della #GuardiadiFinanza, della @poliziadistato d… - Adele_Fran : RT @crasicap: @CuoreDora @AlbertoLetizia2 @YoshiIrai @La_manina__ 1. Renzi ricorda spesso di aver fatto recuperare i corpi di persone migra… - ScrivoLibero : Operazione '#MareMonstrum', archiviata posizione #MariannaCaronia 'Nessuna prova di reati' - - ennatrasporti : Palermo - Operazione 'Mare Monstrum'. Archiviata posizione Marianna Caronia 'Nessuna prova di reati' - RedazioneDedalo : Palermo - Operazione 'Mare Monstrum'. Archiviata posizione Marianna Caronia 'Nessuna prova di reati'… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Mare

...della consegna fu impegnato presso la Procura antimafia di Catanzaro in una importante...al magistrato e di accompagnarlo presso lo scoglio del Vervece dove nella profondità delè ...... organizzando un'che ha coinvolto anche Terra delle Sirene, coordinata da Antonino Di Palma. Il materiale è stato raccolto in quindici sacchi neri che poi sono stati trasportati via...Franco Belvisi ed archiviato l’indagine a carico dell’Onorevole Marianna Caronia nell’ambito dell’indagine “Mare Monstrum”. In relazione alla posizione della deputata regionale, assistita dagli ...Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trapani dott. Samuele Corso ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero dott. Franco Belvisi ed archiviato l’ ...