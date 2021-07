Olimpiadi Tokyo 2020, inizio in salita: primo positivo nel villaggio olimpico (Di sabato 17 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo si aprono con l’annuncio di un caso di positività al Covid-19. Preoccupazione al villaggio olimpico. Scopriamo i dettagli. Visualizza questo post su Instagram Un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 17 luglio 2021) Ledisi aprono con l’annuncio di un caso di positività al Covid-19. Preoccupazione al. Scopriamo i dettagli. Visualizza questo post su Instagram Un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Gazzetta_it : Covid, primo caso di positività nel Villaggio olimpico #Tokyo2020 - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, 15 contagi da Covid tra gli addetti per i Giochi: “Non sono atleti”. Nella capitale contagi mai… - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Olimpiadi Tokyo, la guida: date, orari e Tv - La G... - maxangeletti : Continuano a parlare di “Olimpiadi di Tokyo” ma è solo una #Olimpiade. Una, non più! -