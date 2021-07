Nintendo Switch OLED, il prezzo dell'ibrida Nintendo sotto l'occhio vigile di Sony (Di sabato 17 luglio 2021) L'analista Hideki Yasuda sostiene che Sony stia monitorando "con particolare interesse" il prezzo di vendita di Nintendo Switch OLED, il nuovo modello di console ibrida che dona al popolarissimo hardware uno schermo OLED più grande e luminoso del predecessore. Questo perché, secondo l'opinione del The Japan Times, il successo di Switch OLED potrebbe settare un grande precedente nell'industria e dare il via libera ad aggiornamenti console minimi a prezzo maggiorato. Secondo il report degli ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021) L'analista Hideki Yasuda sostiene chestia monitorando "con particolare interesse" ildi vendita di, il nuovo moo di consoleche dona al popolarissimo hardware uno schermopiù grande e luminoso del predecessore. Questo perché, secondo l'opinione del The Japan Times, il successo dipotrebbe settare un grande precedente nell'industria e dare il via libera ad aggiornamenti console minimi amaggiorato. Secondo il report degli ...

