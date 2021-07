Maltempo Belgio: centro Leonardo a Liegi base operazioni aiuto da Italia (Di sabato 17 luglio 2021) Leonardo, attraverso il suo centro di supporto logistico per elicotteri in Belgio, è impegnata a supportare l'Aeronautica Militare in missione umanitaria, dopo l'alluvione che ha colpito il Paese. E' ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021), attraverso il suodi supporto logistico per elicotteri in, è impegnata a supportare l'Aeronautica Militare in missione umanitaria, dopo l'alluvione che ha colpito il Paese. E' ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - Agenzia_Ansa : E' salito a oltre 125 morti il bilancio del maltempo in Germania e Belgio, mentre continuano le ricerche dei 1.300… - gennaromigliore : 90 morti in poche ore per il maltempo in Germania e Belgio. Una strage che nella sua drammaticità ci ricorda una vo… - bizcommunityit : Alluvione. Oltre 130 vittime in Germania, 157 in Europa. Von der Leyen in Belgio - infoitinterno : Maltempo, Germania e Belgio devastate dalle alluvioni: almeno 150 vittime e centinaia di dispersi -