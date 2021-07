Libero De Rienzo morto, Federica Sciarelli in lutto e redazione di Chi l'ha visto sconvolta: chi era suo padre (Di sabato 17 luglio 2021) La morte di Libero De Rienzo a soli 44 anni non ha sconvolto solo il mondo del cinema, ma anche la redazione di Chi l'ha visto. Il padre dell'attore di Santa Maradona e Smetto quando voglio è infatti Fiore De Rienzo, già aiuto-regista di Citto Maselli sul grande schermo ma soprattutto storico inviato del programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. E immediato è stato il messaggio sui social dalla pagina del programma: "Profondo cordoglio dalla redazione di Chi l'ha visto che si unisce al dolore del caro Fiore De ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) La morte diDea soli 44 anni non ha sconvolto solo il mondo del cinema, ma anche ladi Chi l'ha. Ildell'attore di Santa Maradona e Smetto quando voglio è infatti Fiore De, già aiuto-regista di Citto Maselli sul grande schermo ma soprattutto storico inviato del programma di Rai3 condotto da. E immediato è stato il messaggio sui social dalla pagina del programma: "Profondo cordoglio dalladi Chi l'hache si unisce al dolore del caro Fiore De ...

