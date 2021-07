Jorginho piega la Spagna di rigore (Di sabato 17 luglio 2021) Italia : Donnarumma, Di Lorenzo Bonucci, Chiellini, E. Palmieri , Barella , Jorginho, Verratti , Chiesa , Immobile , Insigne . All. Mancini Spagna : Unai Simon, Azpilicueta , Garcia , Laporte, Jordi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Italia : Donnarumma, Di Lorenzo Bonucci, Chiellini, E. Palmieri , Barella ,, Verratti , Chiesa , Immobile , Insigne . All. Mancini: Unai Simon, Azpilicueta , Garcia , Laporte, Jordi ...

__rebel8 : @AngeloCiocca Considerando che abbiamo giocato con Jorginho ed Emerson titolari in finale, il tuo ragionamento non fa una piega. No no...?? -

Italia campione degli Europei, per la seconda volta Lamezia presente a Wembley ... la gioia alle stelle e la netta sensazione che la gara stava prendendo una piega diversa. Dopo il ... A quel punto pensavamo che sarebbe stato nuovamente Jorginho a farci godere. Invece niente. ...

Jorginho piega la Spagna di rigore

Rigori: Locatelli (I) par, D. Olmo (S) alto, Belotti (I) gol, Moreno (S) gol, Bonucci (I) gol, Alcantara (S) gol, Bernardeschi (I) gol, Morata (S) parato, Jorginho (I) gol ...

Euro2020, arriva la confessione di Gigio Donnarumma La confessione di Donnarumma. In molti sono rimasti stupiti per la mancata esultanza di Gianluigi Donnarumma dopo avere parato il rigore di Saka e avere consegnato all’Italia un ...

