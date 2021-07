Incendio anfiteatro Pozzuoli, sindaco: “Lavori per la sicurezza” (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – “Ora si faccia in fretta, si eliminino i pericoli e si metta in sicurezza l’intera area colpita dal terribile Incendio, con la rimozione di tutte le gradinate di legno, che era già prevista e che più volte è stata oggetto di discussioni. Chiedo al direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, che ha la competenza sull’anfiteatro Flavio e gli altri siti archeologici del territorio, di mettere in campo con determinazione tutte le azioni necessarie per permettere ai turisti di ammirare nella sua pienezza la terza arena più grande del mondo romano“. Lo ha detto il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Ora si faccia in fretta, si eliminino i pericoli e si metta inl’intera area colpita dal terribile, con la rimozione di tutte le gradinate di legno, che era già prevista e che più volte è stata oggetto di discussioni. Chiedo al direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, che ha la competenza sull’Flavio e gli altri siti archeologici del territorio, di mettere in campo con determinazione tutte le azioni necessarie per permettere ai turisti di ammirare nella sua pienezza la terza arena più grande del mondo romano“. Lo ha detto il ...

