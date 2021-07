Il colori estivi del pop-jazz del Martucci (Di sabato 17 luglio 2021) di Olga Chieffi Tre giorni di musica chiuderanno la breve estate dell’arena del mare, con l’abituale festival pop-jazz del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, giunto alla sia XI edizione. Ingresso libero per far festa tutti insieme con i dipartimenti della nostra massima istituzione musicale, che hanno così diviso la direzione delle serate. Apertura il 29 luglio con la sezione “Non solo pop” di Sandro Deidda e Danilo Pannullo, che ospiterà la voce di Nicky Nicolai sostenuta dallo Stefano Di Battista Quartet. Nicky Nicolai, una delle voci più raffinate della scena jazz italiana, è chiamata all’impegnativo, quanto affascinante ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 17 luglio 2021) di Olga Chieffi Tre giorni di musica chiuderanno la breve estate dell’arena del mare, con l’abituale festival pop-del Conservatorio “Giuseppe” di Salerno, giunto alla sia XI edizione. Ingresso libero per far festa tutti insieme con i dipartimenti della nostra massima istituzione musicale, che hanno così diviso la direzione delle serate. Apertura il 29 luglio con la sezione “Non solo pop” di Sandro Deidda e Danilo Pannullo, che ospiterà la voce di Nicky Nicolai sostenuta dallo Stefano Di Battista Quartet. Nicky Nicolai, una delle voci più raffinate della scenaitaliana, è chiamata all’impegnativo, quanto affascinante ...

