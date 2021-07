F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2021, Sprint Race in tv oggi: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 17 luglio 2021) Manca sempre meno al GP di Gran Bretagna 2021 di Formula 1, in programma domenica 18 luglio e con in palio punti pesanti per il Mondiale. La lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è sempre più accesa ed entrambi andranno a caccia di una vittoria che vorrebbe dire molto. Luci dei riflettori puntate sulla giornata odierna di sabato 17 luglio, quando alle ore 17.30 andrà in scena la qualifica Sprint, che fa il suo debutto in Formula 1. Sul circuito di Silverstone, l’ordine di partenza della qualifica Sprint è stato determinato dalle qualifiche “canoniche” andate in scena ieri. Forse vi ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Manca sempre meno al GP didi Formula 1, in programma domenica 18 luglio e con in palio punti pesanti per il Mondiale. La lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è sempre più accesa ed entrambi andranno a caccia di una vittoria che vorrebbe dire molto. Luci dei riflettori puntate sulla giornata odierna di sabato 17 luglio, quando alle ore 17.30 andrà in scena la qualifica, che fa il suo debutto in Formula 1. Sul circuito di, l’ordine di partenza della qualificaè stato determinato dalle qualifiche “canoniche” andate in scena ieri. Forse vi ...

