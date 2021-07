F1, Carlos Sainz: “L’incidente al via? Colpa di Russell! Domani dovrò completare la rimonta, sogno la top5” (Di sabato 17 luglio 2021) Ha poca voglia di sorridere Carlos Sainz dopo la Qualifying Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sullo storico tracciato di Silverstone abbiamo assistito a questa assoluta “prima volta” per la Sprint Race sulla distanza di 100 chilometri, ma per lo spagnolo della Ferrari tutto, o quasi, si è consumato già in curva 6, la “Brooklands”, nel corso del primo giro. L’ex Renault e McLaren, infatti, è andato a contatto con la Williams di George Russell e, invece di attaccare al top10, si è ritrovato in ultima posizione, con un vero e proprio “disastro sportivo” se sei impegnato in una gara di appena 17 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Ha poca voglia di sorrideredopo la Qualifying Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sullo storico tracciato di Silverstone abbiamo assistito a questa assoluta “prima volta” per la Sprint Race sulla distanza di 100 chilometri, ma per lo spagnolo della Ferrari tutto, o quasi, si è consumato già in curva 6, la “Brooklands”, nel corso del primo giro. L’ex Renault e McLaren, infatti, è andato a contatto con la Williams di George Russell e, invece di attaccare al top10, si è ritrovato in ultima posizione, con un vero e proprio “disastro sportivo” se sei impegnato in una gara di appena 17 ...

