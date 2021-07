Enrico Letta: "Draghi deve durare per tutta la legislatura" (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Pieno sostegno al governo Draghi che deve durare per tutta la legislatura. Battaglia per rinsaldare i valori dell'Europa, lunga corssa per conquistare il seggio allòa Camera che viene conteso nelle elezioni suppletive in Toscana. E' questo, a tutto tondo, l'impegno del segretario del Pd, Enrico Letta che si è collegato , per un saluto, al congresso di 'Più Europa'. "In Italia dobbiamo muoverci con un lavoro importante per sostenere il governo Draghi. Noi siamo insieme con un'azione significativa di sostegno al governo Draghi che ... Leggi su agi (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Pieno sostegno al governocheperla. Battaglia per rinsaldare i valori dell'Europa, lunga corssa per conquistare il seggio allòa Camera che viene conteso nelle elezioni suppletive in Toscana. E' questo, a tutto tondo, l'impegno del segretario del Pd,che si è collegato , per un saluto, al congresso di 'Più Europa'. "In Italia dobbiamo muoverci con un lavoro importante per sostenere il governo. Noi siamo insieme con un'azione significativa di sostegno al governoche ...

Advertising

borghi_claudio : Ma questi pensano ormai che i Senesi siano sgabelli a uso e servizio del PD? Può anche essere che dopo il regalino… - LegaSalvini : ++ MAURIZIO BELPIETRO CONTRO ENRICO LETTA ++ - FrancescoLollo1 : Ipotesi Enrico #Letta candidato del #Pd alle suppletive nel collegio di Siena. Per sistemare le loro poltrone si pu… - fisco24_info : Enrico Letta: 'Draghi deve durare per tutta la legislatura': AGI - Pieno sostegno al governo Draghi che deve durare… - emigrante81 : RT @laramps: Che Italia Viva a Siena dia indicazione di votare per il candidato della Lega e non per Enrico Letta dice molte cose. Soprattu… -