Due acquisti sono stati promessi a Spalletti: i nomi

Fino a quando non vi sarà una cessione, il Napoli non si muoverà attivamente sul mercato. La linea adottata dal club partenopeo ormai è ben chiara a tutti. Non mancano però le promesse fatte a Luciano Spalletti; e se è vero che ogni promessa è debito, il Napoli si prepara a regalare un terzino sinistro ed un mediano al tecnico di Certaldo. Capitolo terzini: il nome caldo, su tutti, è quello di Emerson Palmieri, il favorito da Luciano Spalletti che vorrebbe allenarlo nuovamente, che ad oggi è un'operazione fattibile solo in prestito. Come ripiego, c'è Mathias Oliveira (anche se il Getafe spara alto con le pretese). Sfumato Toma Basic, l'obiettivo ...

