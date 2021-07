Deodorante solido fatto in casa a base di un olio multiuso!

(Di sabato 17 luglio 2021) Comodo, pratico, efficace e facile da trasportare anche in viaggio: ilinè una soluzione geniale per chi desidera sentirsi fresca e profumata, in totale rispetto del ph cutaneo. Vero è che in commercio potete trovare numerosi prodotti che rispondono alle diverse necessità personali, ma a che prezzo? Non intendiamo certo solo il semplice valore economico di un cosmetico, ci riferiamo piuttosto ai rischi in cui incappiamo, se applichiamo formulazioni troppo aggressive. Ecco, allora, realizzare con il fai da te una formulazione del tutto naturale e atossica può fare la differenza in termini di ...

Ultime Notizie dalla rete : Deodorante solido

