Caso Eni: Davigo, l'ex pm del pool Mani Pulite, indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio (Di sabato 17 luglio 2021) L'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, ex pm del pool Mani Pulite è indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio. Secondo quanto scrive" Il Corriere della Sera", a Davigo nell'aprile ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) L'ex consigliere del Csm Piercamillo, ex pm delperdeld'. Secondo quanto scrive" Il Corriere della Sera", anell'aprile ...

