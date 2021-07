Cannavaro | “Chiesa diventerà più forte del padre | è più duro di lui”

(Di sabato 17 luglio 2021) Fabio, allenatore del Guangzhou, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport di cui si riporta un estratto sulla dinastia. Enrico era un po’ fifone quando subiva un colpo, Federico mi sembra più. Deve soltanto essere più continuo, a volte non lo vedi per alcuni minuti ma lo senti. È un ragazzo educato bene dalla famiglia. Enrico era molto, Fedeancora meglio. Nel tiro e nella postura sono molto simili. Lui e Donnarumma le armi azzurre per il futuro. L'articolo ilNapolista.

Un assist ae il raddoppio nato da una sua discesa. Bravo anche in difesa. Lo aspetteremo. ... da Facchetti a Paolo Maldini, passando per Gentile e Fabio. Il manuale del difensore ...... che ha visto vincere l'Italia contro la Francia: 'Seguendo la tradizione del grande maestro Fabio' , ha scritto in calce il difensore. Federicodopo la vittoria: la videochiamata ...Fabio Cannavaro ha parlato a Tuttosport dell’Italia Campione d’Europa, dei suoi campioni e della Serie A e dei suoi tecnici ...Fabio Cannavaro ha parlato a Tuttosport dell’Italia Campione d’Europa, dei suoi campioni e della Serie A e dei suoi tecnici Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia Campione del Mondo in Germania nel 200 ...