Buffon | “Nessuno più di Allegri sa come risollevare la Juventus”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Penso che la Juve, come squadra, abbia tutte le carte in regola per tornare a vincere lo scudetto. Sullo scorso anno si parla spesso di delusione nonostante la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa. Le aspettative però erano altre e così è rimasta addosso questa sensazione di delusione. Adesso ad Allegri chiederanno di vincere lo scudetto e Nessuno come lui sa cosa serve alla Juve per risollevarsi. Chiellini e Bonucci non sono sorprese, sono punti di riferimento. Ogni Nazionale che si rispetti ha bisogno ...

