Black Mafia Family | 50 Cent svela la data di uscita

(Di sabato 17 luglio 2021) 50è pronto a rilasciare una nuova serie TV “”. Ecco tutto quello che sappiamo. Qual è ladidi? 50ha rivelato di aver concluso la produzione. Il rapper diventato produttore esecutivo ha annunciato ladi messa in onda in un post su Instagram. “Oh è acceso per il vero BMF, sai che sarà pazzesco. Più grande di POWER”, ha scritto 50 prevedendo che BMF avrebbe superato Power come la sua migliore creazione nel mondo della TV. La serie sarà ...

BMF , conosciuta precedentemente con il titolo Black Mafia Family , debutterà in streaming il prossimo 26 settembre . BMF: La trama Descritta da 50 Cent come "la più grande serie in tv" e da Starz ... 50 Cent è pronto a rilasciare una nuova serie TV "Black Mafia Family". Ecco tutto quello che sappiamo. Qual è la data di uscita di Black Mafia Family? 50 Cent ha rivelato di aver concluso la produzione. Il rapper diventato produttore esecutivo ha annunciato la data di messa in onda in un post su Instagram. "Oh è acceso per il vero BMF, sai che sarà pazzesco. Più grande di POWER", ha scritto 50 prevedendo che BMF avrebbe superato Power come la sua migliore creazione nel mondo della TV. Una black comedy ambientata ai giorni nostri, tra New York e la Sicilia, con dei personaggi sui generis. School of mafia, pellicola firmata da Alessandro Pondi, racconta una storia di padri, ma anche ...