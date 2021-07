Vietato il DHEA | l' ormone della giovinezza utile in Menopausa | l' appello dei ginecologi

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2021 dal MinisteroSalute di concerto con il Ministero dello Sport, su propostaCommissione di Vigilanza antidoping, ne vieta ...

il, l'ormone della giovinezza utile in Menopausa: l'appello dei ginecologi L'appello della Società Italiana di Endocrinologia e quella di Ginecologia ed Ostetricia al Ministro della ...Il divieto all'uso del deidroepiandrosterone (), un ormone antinvecchiamento, è contemplato nel recente decreto del ministero della Salute che hala prescizione e le preparazioni ...L'appello della Società Italiana di Endocrinologia e quella di Ginecologia ed Ostetricia al Ministro della Salute Roberto Speranza per permetterne l'uso terapeutico nelle persone con carenza ...Dal 1° giugno è vietata la preparazione galenica del deidroepiandrosterone Dhea, gli specialisti: garantire la prescrizione per i pazienti ...