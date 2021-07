Verso il Green Pass obbligatorio, la Lega Calcio chiede stadi al 100% per i vaccinati (Di venerdì 16 luglio 2021) «Credo che sia lo strumento più adatto ai tempi eccezionali che stiamo vivendo». Lo dice a Repubblica la ministra per il Sud Mara Carfagna, Forza Italia, riferendosi all’ipotesi di introdurre anche in Italia l’obbligo esteso del Green Pass negli spazi pubblici sul modello Macron. Ovvero la certificazione per dimostrare di essere vaccinati, guariti oppure avere un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. E rispondendo alle critiche arrivate dagli alleati di centrodestra di Lega e Fratelli d’Italia, aggiunge: «È l’opposto di una camicia di forza: nasce a tutela dei cittadini e delle imprese per liberare tutte quelle ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 luglio 2021) «Credo che sia lo strumento più adatto ai tempi eccezionali che stiamo vivendo». Lo dice a Repubblica la ministra per il Sud Mara Carfagna, Forza Italia, riferendosi all’ipotesi di introdurre anche in Italia l’obbligo esteso delnegli spazi pubblici sul modello Macron. Ovvero la certificazione per dimostrare di essere, guariti oppure avere un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. E rispondendo alle critiche arrivate dagli alleati di centrodestra die Fratelli d’Italia, aggiunge: «È l’opposto di una camicia di forza: nasce a tutela dei cittadini e delle imprese per liberare tutte quelle ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Green Pass, verso l'obbligatorietà per i trasporti a lunga distanza #greenpass - DigitalMatt3 : RT @AlfioKrancic: La tragedia ambientale in Germania è dovuta ai 'cambiamenti climatici'. Ergo dobbiamo dare una poderosa spinta verso la… - ItalianPolitics : Sintesi mediatica di giornata: Maltempo improvviso e distruttore in Germania occidentale; 'Green pass' anti-Covid '… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #GreenPass, a breve nuove decisioni - fanpage : #GreenPass, a breve nuove decisioni -