Una Vita, anticipazioni 17 luglio: un brutale omicidio (Di venerdì 16 luglio 2021) Doppio appuntamento con i fan di Una Vita che sabato 17 luglio potranno seguire le peripezie di Acacias sia su Canale 5 alle ore 14,10 e sia su Rete 4 alle ore 21,25. Tanti saranno i colpi di scena e le novità soprattutto per quanto concerne la storyline incentrata su Genoveva e Felipe che ormai ha iniziato a credere che la moglie abbia fatto arrivare Santiago ad Acacias e sia coinvolta nella morte di Marcia. E per quest'ultima, purtroppo, come rivelano le anticipazioni di Una Vita, arriverà un'atroce morte. Una Vita, trama puntata sabato 17 luglio (ore 14,10): Ildefonso tratterà con ...

