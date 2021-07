Un Posto al Sole, trama 16 luglio: una lezione importante (Di venerdì 16 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 16 luglio 2021 con una lezione che riguarderà due dei protagonisti, prima di chiudere anche questa settimana. Raffaele preoccupato per Patrizio Una nuova puntata Un Posto al Sole oggi 16 luglio 2021 con alcuni colpi di scena che faranno riflettere e chiuderanno questa intensa settimana. Come abbiamo visto il ritorno a casa di Filippo non è stato dei migliori. Sartori tratta Serena come una sconosciuta e le uniche cose che ricorda sono Carmen, Viola, Andrea e tutti i suoi amici che lo hanno aiutato nel tempo a mettere a ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 162021 con unache riguarderà due dei protagonisti, prima di chiudere anche questa settimana. Raffaele preoccupato per Patrizio Una nuova puntata Unaloggi 162021 con alcuni colpi di scena che faranno riflettere e chiuderanno questa intensa settimana. Come abbiamo visto il ritorno a casa di Filippo non è stato dei migliori. Sartori tratta Serena come una sconosciuta e le uniche cose che ricorda sono Carmen, Viola, Andrea e tutti i suoi amici che lo hanno aiutato nel tempo a mettere a ...

