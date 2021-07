Top Dieci | Masantonio o Chicago P D ? La tv del 16 luglio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 luglio 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 16su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Top”, condotto da Carlo Conti. Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda la fiction “– Sezione scomparsi”. Su Rete4 alle 21.20 l’appuntamento è con “Quarto grado – le storie”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Ambigua ossessione”; su RaiTre alle 21.20 “Red Joan”; su La7 alle 21.15 “L’età dell’innocenza”; su Rai4 alle 21.20 “Timecrimes”; su La5 alle 21.05 “Jenny’s wedding”; su Iris alle 20.55 “Interceptor (Mad Max)” e su Italia2 alle 21.10 “The Era of Vampires”. Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Art Night – ...