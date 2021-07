Tokyo 2020, basket: forfait di Kevin Love per guai muscolari, Team Usa in emergenza (Di venerdì 16 luglio 2021) Kevin Love non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. L’ala grande dei Cleveland Cavaliers ha accusato dei guai muscolari all’altezza del polpaccio, i quali non gli consentono di performare come la manifestazione storicamente meriterebbe. Il prestigio dell’evento specifico è elevato e Love ha annunciato di non voler giocare sul problema, in quanto potrebbe ingrandirsi e rappresentare una problematica rilevante in periodo di regular season Nba. Fastidiosa tegola per Greg Popovich, coach di Team Usa ai Giochi nipponici, considerando l’imminenza del torneo e il contemporaneo ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021)non parteciperà alle Olimpiadi di. L’ala grande dei Cleveland Cavaliers ha accusato deiall’altezza del polpaccio, i quali non gli consentono di performare come la manifestazione storicamente meriterebbe. Il prestigio dell’evento specifico è elevato eha annunciato di non voler giocare sul problema, in quanto potrebbe ingrandirsi e rappresentare una problematica rilevante in periodo di regular season Nba. Fastidiosa tegola per Greg Popovich, coach diUsa ai Giochi nipponici, considerando l’imminenza del torneo e il contemporaneo ...

