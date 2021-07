Sarà l'anno di Osimhen? Ecco cosa ne pensa Spalletti (Di venerdì 16 luglio 2021) In questa sfortunata prima stagione a Napoli, Victor Osimhen è riuscito comunque a raggiungere quota 10 gol in Serie A. Non male, considerando le sole 24 presenze collezionate tra un'infortunio e l'altro. È riuscito anche a mettere in mostra le qualità che avevano convinto i partenopei ad investire su di lui, qualità che non sono passate inosservate a Luciano Spalletti. Queste le sue parole riguardanti l'attaccante nigeriano: "Osimhen sicuramente per noi Sarà un punto di forza sul quale ci appoggeremo. È un calciatore completo, sotto tutti i punti di vita". "Oltre ad avere le qualità del campione, come fare gol, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) In questa sfortunata prima stagione a Napoli, Victorè riuscito comunque a raggiungere quota 10 gol in Serie A. Non male, considerando le sole 24 presenze collezionate tra un'infortunio e l'altro. È riuscito anche a mettere in mostra le qualità che avevano convinto i partenopei ad investire su di lui, qualità che non sono passate inosservate a Luciano. Queste le sue parole riguardanti l'attaccante nigeriano: "sicuramente per noiun punto di forza sul quale ci appoggeremo. È un calciatore completo, sotto tutti i punti di vita". "Oltre ad avere le qualità del campione, come fare gol, ...

Advertising

WeAreTennisITA : Matteo Berrettini ???? 'Sono molto contento di giocare la Laver Cup quest'anno. Ne ho sentito parlare molto negli spo… - PBPcalcio : Quando vi dicevo che abbiamo bisogno di più gente come #Tonali lo dico perchè è merce rara un giocatore disposto d… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Il primo anno sarà di costruzione, ma questo non deve precluderci nulla. Non ci daremo per vinti' #CMonEagles ?? - Spazio_Napoli : Sarà l'anno di Osimhen? Ecco cosa ne pensa Spalletti - gilnar76 : Sarà l'anno di Osimhen? Ecco cosa ne pensa Spalletti #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà anno A Rimini va in scena il mondo digitale ...digitale che nell'edizione passata ha raccolto oltre 24mila partecipanti online e che quest'anno si ... In quest'ottica, sarà particolarmente ricco il parterre di speaker e rappresentanti istituzionali. ...

Obi Salernitana, colpo per la Serie A: contratto di un anno La Salernitana piazza il colpo per la Serie A: sarà Obi l'acquisto per Castori per cominciare a rinforzare la rosa La Salernitana piazza il colpo per la Serie A. I granata, in attesa di poter regalare a Castori un attaccante, chiude l'operazione ...

Come sarà la Formula 1 il prossimo anno Il Post ...digitale che nell'edizione passata ha raccolto oltre 24mila partecipanti online e che quest'si ... In quest'ottica,particolarmente ricco il parterre di speaker e rappresentanti istituzionali. ...La Salernitana piazza il colpo per la Serie A:Obi l'acquisto per Castori per cominciare a rinforzare la rosa La Salernitana piazza il colpo per la Serie A. I granata, in attesa di poter regalare a Castori un attaccante, chiude l'operazione ...