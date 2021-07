Riders Republic è stato rinviato ancora una volta (Di venerdì 16 luglio 2021) Riders Republic, l'entusiasmante gioco sportivo multigiocatore dedicato agli sport estremi di Ubisoft, ha subito un nuovo rinvio. Già a gennaio, difatti, il titolo è stato rimandato, prima a data da destinarsi e poi al 2 settembre, dalla data prevista del 25 febbraio. Arriva oggi, come un fulmine a ciel sereno (e curiosamente in contemporanea a un altro rinvio da parte di Ubisoft, quello di Rainbow Six Extraction) un nuovo rinvio per Riders Republic, così subitaneo che ancora il sito ufficiale del gioco non ha neanche cambiato la data ufficiale d'uscita, riportata però nel tweet ufficiale ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021), l'entusiasmante gioco sportivo multigiocatore dedicato agli sport estremi di Ubisoft, ha subito un nuovo rinvio. Già a gennaio, difatti, il titolo èrimandato, prima a data da destinarsi e poi al 2 settembre, dalla data prevista del 25 febbraio. Arriva oggi, come un fulmine a ciel sereno (e curiosamente in contemporanea a un altro rinvio da parte di Ubisoft, quello di Rainbow Six Extraction) un nuovo rinvio per, così subitaneo cheil sito ufficiale del gioco non ha neanche cambiato la data ufficiale d'uscita, riportata però nel tweet ufficiale ...

