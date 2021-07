Questo pazzo? Il video del terrore | si butta dal ponte più alto del mondo | occhio al paracadute | Guarda

(Di venerdì 16 luglio 2021) "Terrificante". Jumaidee Elias, skater estremo, è stato filmato nel corso della sua ultima prodezza: il ragazzo spericolato (e un po' incosciente) si è gettato con la sua tavola dalpiùdel, il viadotto di Millau nel sud della Francia, 18 metri più della Torre Eiffel e che raggiunge i 330 metri dal fondo della valle. "Ho fatto la mia prima base da skate l'altro giorno - ha scritto Elias sul proprio profilo Instagram -. Davvero terrificante, ma ha funzionato!". L'impresa risale al 5 luglio e come spiega il sito del tabloid britannico Daily Mail è divetata subito virale grazie al passaparola degli appassionati di sport ...

