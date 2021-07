Nuovo open day Pfizer in Irpinia: ecco la data (Di venerdì 16 luglio 2021) Si terrà domenica 18 luglio 2021 ad Avellino l'open Day Pfizer ad accesso libero promosso dall'Asl nell'ambito della Campagna Vaccinale anti - Covid 19. Il Centro Vaccinale di Avellino - Paladelmauro ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Si terrà domenica 18 luglio 2021 ad Avellino l'Dayad accesso libero promosso dall'Asl nell'ambito della Campagna Vaccinale anti - Covid 19. Il Centro Vaccinale di Avellino - Paladelmauro ...

Advertising

MrLyJay : RT @novaradio_s: ?? Ora disponibile il nuovo episodio di #BRUUUM! ???? - MrLyJay : RT @novaradio_s: ?? Ora disponibile il nuovo episodio di #EndzoneItalia. ???? - outrocaffeine : stavo bene e poi è capitata questa canzone DI NUOVO in riproduzione casuale....... ???? - DaveLoruxury : Oggi è uscito il nuovo di Maru. Uno dei pochi rapper che non ha bisogno di dire Gucci 20 volte in ogni pezzo. Forse… - nicogroja : RT @radiocafoscari: ?? Nuovo Podcast! 'Par tera e par mar: il Venice Open Stage 2021' su @Spreaker #eventi #spettacolo #teatro #venezia #ven… -