Maxi incendio a Brugherio, in fiamme il capannone di un'azienda | video (Di venerdì 16 luglio 2021) Ieri sera è andato a fuoco un capannone di un'azienda in via Buozzi, la Magniplast, nel comune brianzolo alle porte di Monza. Il rogo avrebbe causato lo scoppio di un enorme incendio con fiamme altissime visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e numerose squadre di pronto soccorso in via precauzionale. Non si sono registrati feriti ed al momento ancora non sono note le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio. Guarda tutti i video Lecco, un autobus con 25 bambini a bordo prende fuoco: l'autista li salva ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) Ieri sera è andato a fuoco undi un'in via Buozzi, la Magniplast, nel comune brianzolo alle porte di Monza. Il rogo avrebbe causato lo scoppio di un enormeconaltissime visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e numerose squadre di pronto soccorso in via precauzionale. Non si sono registrati feriti ed al momento ancora non sono note le cause che hanno portato allo scoppio dell'. Guarda tutti iLecco, un autobus con 25 bambini a bordo prende fuoco: l'autista li salva ...

Advertising

cli_maxi : RT @enpaonlus: Fiamme alte 20 metri, situazione grave sul Gargano: 'Si incendia tutto, guardate che schifo' - sardanews : Maxi incendio, paura a Nuoro: 4 famiglie evacuate, sgomberati gli uffici di Abbanoa - infoitinterno : Maxi incendio a Brugherio, a fuoco il capannone di una azienda in via Buozzi - vivere_sardegna : Maxi incendio, paura a Nuoro: 4 famiglie evacuate, sgomberati gli uffici di Abbanoa - Silvergio2377 : RT @Affaritaliani: Magni Plast di Brugherio, incendio in un capannone -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi incendio Moto nuova? Tutte le promozioni e gli sconti di luglio 2021 ... terminata questa prima fase, decidere di saldare o rifinanziare la maxi - rata in ulteriori 48 ... Nel finanziamento è incluso un anno di assicurazione RC o in alternativa 1 anno Incendio Furto e Valore ...

Il Salento brucia, maxi incendio a Baia Verde GALLIPOLI - Il Salento continua a bruciare. Un nuovo maxi rogo si è sviluppato nelle scorse ore a Gallipoli, a ridosso delle spiagge di Baia Verde. Sul ...senza tregua per cercare di domare l'incendio, ...

Bengala durante festa per Italia innesca maxi incendio a Nuoro Agenzia ANSA Suzuki SV 650 X (2018 - 20) usata a Pogliano Milanese Annuncio vendita Suzuki SV 650 X (2018 - 20) usata a Pogliano Milanese, Milano - 8415715 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Suzuki SV 650 (2016 - 20) usata a Pogliano Milanese tra cui le minirate con maxi rata finale o rifinanziamento e lavoriamo con diverse finanziarie. Si può pagare a rate tutto l’importo oppure una parte e anche l’assicurazione furto e incendio per uno o ...

... terminata questa prima fase, decidere di saldare o rifinanziare la- rata in ulteriori 48 ... Nel finanziamento è incluso un anno di assicurazione RC o in alternativa 1 annoFurto e Valore ...GALLIPOLI - Il Salento continua a bruciare. Un nuovorogo si è sviluppato nelle scorse ore a Gallipoli, a ridosso delle spiagge di Baia Verde. Sul ...senza tregua per cercare di domare l', ...Annuncio vendita Suzuki SV 650 X (2018 - 20) usata a Pogliano Milanese, Milano - 8415715 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...tra cui le minirate con maxi rata finale o rifinanziamento e lavoriamo con diverse finanziarie. Si può pagare a rate tutto l’importo oppure una parte e anche l’assicurazione furto e incendio per uno o ...