L'Ue prevede casi di Covid in Europa quintuplicati entro il primo agosto. A Barcellona torna il coprifuoco (Di venerdì 16 luglio 2021) In Europa i casi di Covid al giorno quintuplicheranno entro 1 agosto. A lanciare l'allarme è l' Agenzia europea per il controllo a la prevenzione delle malattie . In particolare nella sua regione che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Indial giorno quintuplicheranno. A lanciare l'allarme è l' Agenzia europea per il controllo a la prevenzione delle malattie . In particolare nella sua regione che ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'agenzia europea per le malattie prevede un forte aumento dei casi di #COVID19, quasi cinque volte di più, entro… - prestia_fabio : RT @rtl1025: ?? L'agenzia europea per le malattie prevede un forte aumento dei casi di #COVID19, quasi cinque volte di più, entro il 1 agost… - twMec : RT @GiovaQuez: L'Ecdc prevede un forte aumento dei casi di Covid entro il 1° agosto. In particolare, si prevede che verranno registrati cir… - DanielaPF75 : RT @GiovaQuez: L'Ecdc prevede un forte aumento dei casi di Covid entro il 1° agosto. In particolare, si prevede che verranno registrati cir… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Italia: L'Ue prevede casi di Covid in Europa quintuplicati entro il primo agosto -