Lazio, nasce il sito ufficiale di Sarri: il comunicato (Di venerdì 16 luglio 2021) Il neo allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha lanciato il suo sito ufficiale: sul web la sua storia e il suo palmares nasce ufficialmente il nuovo sito web di Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio ha lanciato oggi la piattaforma online in cui è presente tutta la sua storia nel mondo del calcio, insieme alla sua carriera e al suo palmares. Il sito, maurizioSarri.com, è stato curato dalla Consulting Milano, che ne ha annunciato il lancio con un comunicato: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il neo allenatore dellaMaurizioha lanciato il suo: sul web la sua storia e il suo palmaresufficialmente il nuovoweb di Maurizio. L’allenatore dellaha lanciato oggi la piattaforma online in cui è presente tutta la sua storia nel mondo del calcio, insieme alla sua carriera e al suo palmares. Il, maurizio.com, è stato curato dalla Consulting Milano, che ne ha annunciato il lancio con un: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

