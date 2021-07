(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "E' in corso un fidanzamento tra. Per il Quirinale ma anche per riequilibrare il peso dellameloniana, per spostare il baridelsta andando dove lo porta il cuore e dove il cuore lo porta da quel dì... in unche sta con la". Così Pier Luigia L'Aria che Tira su La7.

Advertising

TV7Benevento : **Iv: Bersani, 'Renzi? Si sta fidanzando con Salvini per centro che sta con destra'... - YoshiIrai : @liviaponzio @jacopo_iacoboni @pdnetwork Mah, a me risulta che il M5S sia alleato strutturale del PD e di Leu, anzi… - pablo__liberal : @Rivadox63 @jacopo_iacoboni 1) Se avessi saputo di parlare col portavoce di Letta, ti avrei risparmiato la fatica d… - DarwinCharlesJr : @Magico_if @MatteoRichetti Il tuo tracking avrebbe dovuto interrompersi prima di iniziare. 1.Elettore Pd distratto?… - Emanuele676 : @duffelapolitica Beh, certo, prima ha preso i seggi di Bersani 2013 e poi ha fondato IV coi seggi del PD, ma che c'entra col discorso? -

Ultime Notizie dalla rete : **Iv Bersani

Il Tempo

Cone Fassina, ci sono 9 Dem: gli orfiniani Pini, Raciti, Lattanzio, Bruno Bossio, Rizzo ... 8 no tra i M5S, mentrenon partecipa al voto (solo su quel punto). La capogruppo Serracchiani ...... spiegando di aver intenzione di applicare "il metodo". Misurarsi con l'elettorato non ... coordinatore nazionale di Base riformista, il gruppo degli ex renziani, che ha chiesto adi sedersi ...Simona Malpezzi, la capogruppo del Pd al Senato succeduta all'ex renziano Andrea Marcucci, ha trascorso buona parte della mattinata al telefono per tranquillizzare i senatori dissidenti sul ddl Zan di ...La 'movida violenta' che ha funestato il fine settimana a Montecatini ha un colpevole a....monte. Il suo cognome inizia per 'B', ma non si tratta del sindaco Baroncini, come i più...maligni potrebbero ...