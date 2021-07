Il Trono di Spade: HBO ha altre due serie animate su Game of Thrones in produzione – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 17 luglio 2021) Il Trono di Spade potrebbe avere altre due serie animate in programmazione presso HBO, che continua ad esplorare modi per espandere Game of Thrones.. Sembra che HBO non abbia alcuna intenzione di rallentare le produzioni su Il Trono di Spade, con altre due serie animate legate in qualche modo a Game of Thrones che sono in lavorazione presso la compagnia, secondo quanto riferito da Hollywood Reporter. Queste due si andrebbero ad aggiungere a un’altra ... Leggi su helpmetech (Di sabato 17 luglio 2021) Ildipotrebbe avereduein programmazione presso HBO, che continua ad esplorare modi per espandereof.. Sembra che HBO non abbia alcuna intenzione di rallentare le produzioni su Ildi, conduelegate in qualche modo aofche sono in lavorazione presso la compagnia, secondo quanto riferito da Hollywood Reporter. Queste due si andrebbero ad aggiungere a un’altra ...

