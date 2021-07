Il Regno Unito sfida di nuovo la variante Delta: in 140mila per il Gp di Silverstone (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone accoglierà 140 mila spettatori per la gara di domenica, con 350 mila complessivi comprendendo i due giorni delle prove Leggi su rainews (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Gran Premio di Formula 1 diaccoglierà 140 mila spettatori per la gara di domenica, con 350 mila complessivi comprendendo i due giorni delle prove

Advertising

RaiNews : 897 incidenti legati al calcio e 264 arresti erano stati registrati in tutto il paese nelle 24 ore successive alla… - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - pietrorossi84 : RT @Lorenzo62752880: Perchè non si parla di 'modello' Texas e Florida? Tutto aperto, 0 restrizioni, vaccino facoltatico e green pass vieta… - pvsassone : RT @MMmarco0: Nelle ultime 24 ore si sono registrati 63 morti nel Regno Unito. Quando hai troppe persone non vaccinate o vaccinate solo ad… - ComunistaRosso : RT @puporiccio: @carlopiana @AlbertHofman72 L’Urss si sarebbe alleata volentieri con Francia e Regno Unito in funzione anti-fascista, ma fu… -