Il pranzo è servito | la confessione di Insinna | “Non ho avuto il coraggio”

Flavio Insinna, con il suo 'Il pranzo è servito', continua a stupire e questa volta ha deciso di confessarsi: "Non ho avuto il coraggio" Presentatore Flavio InsinnaFlavio Insinna, amatissimo conduttore e molto seguito sui social, continua a sorprendere tutti con il suo programma 'Il pranzo è servito' e questa volta ha deciso di confessarsi ed hai detto: "Non ho avuto il coraggio". Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il volto noto della televisione italiana ha da qualche mese ...

Ultime Notizie dalla rete : pranzo servito Pranzo Grillo - Conte, "Tra Vermentino e pesce vi racconto come è andata" Marina di Bibbona (Livorno) 16 luglio 2021 " Lo hanno ribattezzato " il patto della spigola " e quel gustoso piatto in tavola lo ha servito lui, Sauro Guglielmi , ristoratore di fiducia di Beppe Grillo ormai da tantissimi anni. Sauro è stato il vivandiere dell'incontro tra i due leader dei Cinque Stelle nel ristorante di fiducia ...

Programmi Tv stasera venerdì 16 Luglio 2021, Film da vedere in tv attualità e intrattenimento 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 IL PRANZO È SERVITO Quiz con Flavio Insinua, Ginevra Francesca Pisani 14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Marta vorrebbe tenere Anna con sé, ma teme che lo vero madre ...

Tendenza reboot: tornano in tv gli show anni 80 Io Donna Pranzo Grillo-Conte, "Tra Vermentino e pesce vi racconto come è andata" Prima della spigola erano stati serviti degli assaggi di antipasto di mare molto sfiziosi ... nei luoghi tanto cari a Carducci. Il pranzo era quasi finito quando sono arrivati giornalisti e operatori ...

Flavio Insinna e la storia d’amore con Adriana Riccio, ex concorrente di “Affari tuoi” Della vita privata di Flavio Insinna si sa pochissimo. È fidanzato dal 2016 con Adriana Riccio: galeotto lo studio di 'Affari Tuoi'.

