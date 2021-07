Il giocatore Nba che vorrebbe comprare vaccini per l'intera Bosnia (ma non può) (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Il cestista Jusuf Nurkic, titolare della squadra Nba dei Portland Trail Blazers, ha rivelato di aver provato a comprare le dosi necessarie per vaccinare contro il Covid tutti gli abitanti della Bosnia, il Paese balcanico che gli ha dato i natali. Nurkic, che nel 2018 ha firmato un contratto quadriennale per 48 milioni di dollari complessivi, ha rivelato alla Espn di aver perso diversi familiari a causa della pandemia. La Bosnia ed Erzegovina, dalla comparsa del coronavirus, ha registrato più di 200 mila casi confermati e quasi 10 mila morti ma, nonostante questo, ha un accesso ancora molto limitato ai vaccini. ... Leggi su agi (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Il cestista Jusuf Nurkic, titolare della squadra Nba dei Portland Trail Blazers, ha rivelato di aver provato ale dosi necessarie per vaccinare contro il Covid tutti gli abitanti della, il Paese balcanico che gli ha dato i natali. Nurkic, che nel 2018 ha firmato un contratto quadriennale per 48 milioni di dollari complessivi, ha rivelato alla Espn di aver perso diversi familiari a causa della pandemia. Laed Erzegovina, dalla comparsa del coronavirus, ha registrato più di 200 mila casi confermati e quasi 10 mila morti ma, nonostante questo, ha un accesso ancora molto limitato ai. ...

