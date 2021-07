Green Pass: come funziona? Come averlo? Dov’è obbligatorio? (Di venerdì 16 luglio 2021) Alla fine l’Italia sembra voler seguire la strada tracciata dal Presidente francese, Emmanuel Macron, stabilendo il Green Pass obbligatorio per l’accesso in determinati luoghi. Come ogni venerdì, anche oggi verrà effettuato un monitoraggio dei dati settimanali sulla pandemia di Covid-19, che evidenzieranno una risalita dei contagi dovuta principalmente all’ormai nota variante Delta (ieri 2.455 casi con tasso di positività salito all’1,3%). Per questo il governo Draghi sta per varare un decreto (che potrebbe diventare operativo dalla prossima settimana o al massimo entro fine luglio) per ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 16 luglio 2021) Alla fine l’Italia sembra voler seguire la strada tracciata dal Presidente francese, Emmanuel Macron, stabilendo ilper l’accesso in determinati luoghi.ogni venerdì, anche oggi verrà effettuato un monitoraggio dei dati settimanali sulla pandemia di Covid-19, che evidenzieranno una risalita dei contagi dovuta principalmente all’ormai nota variante Delta (ieri 2.455 casi con tasso di positività salito all’1,3%). Per questo il governo Draghi sta per varare un decreto (che potrebbe diventare operativo dalla prossima settimana o al massimo entro fine luglio) per ...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - Al501505rac : @cro_cro_001 @HANIA243474887 A me risulta in contrario, leggendo la marea di commenti no vax, non contesto il non v… - ErmannoKilgore : RT @La7tv: #lariachetira Green Pass, Pier Luigi Bersani: 'Non ci vuole Einstein, è una questione di buon senso. Vogliamo dare a chi ha il G… -