Giovedì 15 Luglio 2021 – 347ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 16 luglio 2021) seduta Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha ripreso l’esame del ddl 2005, misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, già approvato dalla Camera dei deputati. Nella seduta di ieri, con un voto di scarto, sono state respinte le proposte sospensive ed è iniziata la discussione generale (v. Comunicato n. 346), che è oggi proseguita con gli interventi dei sen. Pellegrini, Grassi, Vescovi, De Vecchis, Nadia Pizzol, Raffaella Marin, Lucidi, Pazzaglini, Erica Rivolta, Mollame ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 luglio 2021)Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha ripreso l’esame del ddl 2005, misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, già approvato dalla Camera dei deputati. Nelladi ieri, con un voto di scarto, sono state respinte le proposte sospensive ed è iniziata la discussione generale (v.n. 346), che è oggi proseguita con gli interventi dei sen. Pellegrini, Grassi, Vescovi, De Vecchis, Nadia Pizzol, Raffaella Marin, Lucidi, Pazzaglini, Erica Rivolta, Mollame ...

