Frassinoro | l' abbazia benedettina celebra i 950 anni con un mese di eventi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Frassinoro abbazia

ModenaToday

... dal 29 agosto 2021 al 29 agosto 2022 si recheranno, alle condizioni stabilite, all'di'. Il programma è ideato e organizzato dal Comitato per le celebrazioni composto dalla ...In questa occasione sarà consegnato il bordone al Comune di, in provincia di Modena, in modo da depositarlo poi nell'di Frassino, in concomitanza con i festeggiamenti, in corso, ...Sono giovanissime le nove artiste protagoniste di “Bouquet de harpes”, il concerto per ensemble di otto arpe con la partecipazione di un soprano, in programma nel Chiostro dell'Abbazia di san Pietro a ...