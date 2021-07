“Femminismo non significa combattere contro i maschi”. La lezione di Levante (Di venerdì 16 luglio 2021) Oggi siamo tutte femministe. Lo sono le donne che che indossano orgogliosamente capi griffati con la scritta “We should All Be Feminists“, lo sono le influencer che puntualmente intervengono sulle discussioni di attualità che fanno il giro del web. Lo sono tutte quelle donne che colgono ogni occasione per fare una crociata contro gli uomini, tutti, accusandoli di patriarcato e maschilismo a ogni loro azione. E poi ci sono quelle come Levante, la femminista che non piace alle femministe. Claudia Lagona, cantautrice e scrittrice di origini siciliane, conosciuta al grande pubblico come Levante, è la femminista ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 luglio 2021) Oggi siamo tutte femministe. Lo sono le donne che che indossano orgogliosamente capi griffati con la scritta “We should All Be Feminists“, lo sono le influencer che puntualmente intervengono sulle discussioni di attualità che fanno il giro del web. Lo sono tutte quelle donne che colgono ogni occasione per fare una crociatagli uomini, tutti, accusandoli di patriarcato elismo a ogni loro azione. E poi ci sono quelle come, la femminista che non piace alle femministe. Claudia Lagona, cantautrice e scrittrice di origini siciliane, conosciuta al grande pubblico come, è la femminista ...

