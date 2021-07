False prescrizioni per pazienti ignari | truffata Asl napoletana | due arresti Interdittiva di un anno per due medici

(Di venerdì 16 luglio 2021)di costosi esami di laboratorio a nome ditotalmente, per ottenere indebiti rimborsi dal servizio sanitario regionale. È la truffa su cui ha indagato la Guardia di Finanza di Napoli, in un’inchiesta che ha portato stamane – su disposizione del Gip – aglidomiciliari per i rappresentanti legali di due centri diagnostici e alla misuradall’esercizio dell’attività per unnei confronti di dueconvenzionati con la Asl Napoli 1 Centro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica ...

di costosi esami di laboratorio a nome di pazienti totalmente ignari, per ottenere indebiti rimborsi dal servizio sanitario regionale. E' la truffa su cui ha indagato la Guardia di ...Sono stati sentiti in atti oltre 100 pazienti i quali hanno disconosciuto lea loro nome e persino affermato, in molti casi, di non essersi mai recati presso quei centri diagnostici. Le ...Due medici agli arresti domiciliari e interdizione dall’esercizio dell’attività per un anno per altri due. Questo è il risultato delle indagini della Guardia di ...100 i pazienti ignari protagonisti dei falsi esami diagnostici Sono stati sentiti in atti oltre 100 pazienti i quali hanno disconosciuto le prescrizioni a loro nome e persino affermato, in molti casi, ...