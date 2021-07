F1: Charles Leclerc presenta il nuovo casco a Silverstone (con sorpresa) (Di venerdì 16 luglio 2021) Il 14 Luglio 1971, a Silverstone, Ferrari ottenne la sua prima vittoria nella storia grazie al pilota argentino José Froilan Gonzalez. Per omaggiare questo importante evento, Charles Leclerc ha presentato un nuovo casco veramente speciale in occasione del Gran Premio della Gran Bretagna 2021. Guarda il video di presentazione qui Photo Credit: Charles Leclerc Media CenterPhoto Credit: Charles Leclerc Media CenterPhoto Credit: Charles Leclerc Media CenterPhoto Credit: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Il 14 Luglio 1971, a, Ferrari ottenne la sua prima vittoria nella storia grazie al pilota argentino José Froilan Gonzalez. Per omaggiare questo importante evento,hato unveramente speciale in occasione del Gran Premio della Gran Bretagna 2021. Guarda il video dizione qui Photo Credit:Media CenterPhoto Credit:Media CenterPhoto Credit:Media CenterPhoto Credit: ...

Advertising

Charles_Leclerc : Bella giornata oggi. Onorato di ricevere il trofeo Bandini oggi a Maranello. Adesso concentrato al 200% su silver… - Riccard99754986 : @Fra_Lu77 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 sainz avrà fatto un errore, ha fatto peggio del Q2... - MarianoFroldi : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #BritishGP???? Charles mette a posto il T3 e segna un grande giro che vale il P4: 'Yes guys, let's Go!' esulta i… - CarlaoBot : RT @rtl1025: ?? Lewis #Hamilton ha dominato prime qualifiche del venerdì nella storia della #Formula1 che serviranno per griglia di partenza… - rtl1025 : ?? Lewis #Hamilton ha dominato prime qualifiche del venerdì nella storia della #Formula1 che serviranno per griglia… -