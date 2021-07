Export, +19,8% nel primo quadrimestre 2021, +4,2% su 2019 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il 2021 inizia positivamente per le esportazioni italiane con risultati superiori ai livelli pre - Covid: nel primo quadrimestre l'Export fa segnare +19,8% tendenziale, e, soprattutto, +4,2% sullo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilinizia positivamente per le esportazioni italiane con risultati superiori ai livelli pre - Covid: nell'fa segnare +19,8% tendenziale, e, soprattutto, +4,2% sullo ...

Ultime Notizie dalla rete : Export +19 Export, +19,8% nel primo quadrimestre 2021, +4,2% su 2019 Il 2021 inizia positivamente per le esportazioni italiane con risultati superiori ai livelli pre - Covid: nel primo quadrimestre l'export fa segnare +19,8% tendenziale, e, soprattutto, +4,2% sullo stesso periodo del 2019. Per un totale di 161,549 miliardi di euro nel 2021, secondo i dati Ice presentati oggi. "Fra i Paesi del G8 l'...

