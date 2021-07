Esclusiva | Nandez-Inter anche in prestito con diritto e contropartite

(Di venerdì 16 luglio 2021) Occhio ain orbita. Un nome accostato ai nerazzurri da settimane, ma adesso si può fare davvero. Eincondi riscatto, senza pensare troppo alla clausola da circa 35 milioni. Semplicemente perché gli ottimi rapporti trae Cagliari più lepossono fare la differenza. Ieri vi abbiamo dato la chiusura della trattativa per Dalbert, al Cagliari incondi riscatto a circa 7 milioni, il club di Giulini può puntarci per il futuro. E ne abbiamo uno. Nainggolan ancora in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Nandez

alfredopedulla.com

... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Uruguay Colombia sarà garantita inper gli ... difesa a quattro formata da, Godin, Gimenez e Vina; a centrocampo ci aspettiamo il terzetto ...Le probabili formazioni di Uruguay - Colombia URUGUAY (4 - 3 - 1 - 2): Muslera;, Gimenez, ... valido per i quarti di finale della Copa America 2021, verrà trasmesso in diretta ed insu ...Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri di spalla: "Idea Nandez", titola il quotidiano ... Montella - Intervista esclusiva all'ex tecnico della Fiorentina che il quotidiano introduce con questo ...Oggi si comincia con un doppio allenamento per i 25 giocatori a disposizione dell’allenatore Semplici La squadra resterà in Trentino fino al 24 luglio, Sabato a Celledizzo prima amichevole col Real Vi ...