Emergenza climatica in Germania: sale il numero delle vittime (Di venerdì 16 luglio 2021) Bilancio impietoso, e destinato tragicamente a salire, quello delle inondazioni in Germania: 80 morti e 1300 dispersi. Merkel “sotto shock” Da ieri, gran parte della Germania occidentale è sott’acqua a causa di numerose e terribili inondazioni: il bilancio, destinato tragicamente a salire, parla per ora di almeno ottanta vittime (concentrate tra i lander della Renania Nord Westfalia e Renania-Palatinato), e 1300 dispersi, in particolare nella regione di Ahrweiler, dove risultano addirittura interrotte le comunicazioni telefoniche. A questo già complicato scenario, su segnalazione della Polizia ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) Bilancio impietoso, e destinato tragicamente a salire, quelloinondazioni in: 80 morti e 1300 dispersi. Merkel “sotto shock” Da ieri, gran parte dellaoccidentale è sott’acqua a causa dise e terribili inondazioni: il bilancio, destinato tragicamente a salire, parla per ora di almeno ottanta(concentrate tra i lander della Renania Nord Westfalia e Renania-Palatinato), e 1300 dispersi, in particolare nella regione di Ahrweiler, dove risultano addirittura interrotte le comunicazioni telefoniche. A questo già complicato scenario, su segnalazione della Polizia ...

Advertising

EleonoraEvi : Vicini al popolo tedesco. L'emergenza climatica si sta abbattendo su mezza Europa sotto forma di #alluvioni,… - LauraVallaro : RT @FFF_Chieri: Al campeggio climatico in Valsusa, dove la popolazione lotta contro una grande opera che arricchisce pochi e devasta una va… - FFF_Chieri : Al campeggio climatico in Valsusa, dove la popolazione lotta contro una grande opera che arricchisce pochi e devast… - toiapatrizia : Tutta la mia solidarietà al popolo tedesco, belga e olandese per la terribile #alluvione che si è abbattuta sul cen… - Italia_Notizie : Per far fronte all’emergenza climatica è importante promuovere un buon uso del Pnrr -