(Di venerdì 16 luglio 2021) , gioia immensa per il calciatore dell’Italia.Federico, che hal’ex gieffina Veronica Ciardi, unha deciso di pronunciare il fatidico sìla vittoria a Wembley. Nozze daper la coppia, che ha festeggiato a Parigi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Dopo Bernardeschi un altro campione d'Europa si è sposato: festeggiamenti da sogno, gioia immensa per il calciatore dell'Italia.