Damilano sempre in testa, Lo Russo riduce le distanze. Ma il 39% non conosce i candidati (Di venerdì 16 luglio 2021) Nell’ultimo sondaggio condotto da Swg sulle intenzioni di voto dei torinesi per le elezioni 2021 dell’autunno il centrodestra è ancora in vantaggio, ma il centrosinistra riduce le distanze. Le intenzioni di voto degli intervistati infatti premiano Paolo Damilano che sarebbe votato dal 48 per cento dei torinesi, contro il 45 per cento che scelgono Stefano Lo Russo. Più staccata Valentina Sganga, aspirante candidata sindaca del Movimento 5 Stelle che ottiene il 26 per cento delle preferenze. Mentre ben il 39 per cento degli intervistati dichiara che non voterebbe nessuno di questi. Mentre Stefano Lo ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 16 luglio 2021) Nell’ultimo sondaggio condotto da Swg sulle intenzioni di voto dei torinesi per le elezioni 2021 dell’autunno il centrodestra è ancora in vantaggio, ma il centrosinistrale. Le intenzioni di voto degli intervistati infatti premiano Paoloche sarebbe votato dal 48 per cento dei torinesi, contro il 45 per cento che scelgono Stefano Lo. Più staccata Valentina Sganga, aspirante candidata sindaca del Movimento 5 Stelle che ottiene il 26 per cento delle preferenze. Mentre ben il 39 per cento degli intervistati dichiara che non voterebbe nessuno di questi. Mentre Stefano Lo ...

Advertising

nuovasocieta : Damilano sempre in testa, Lo Russo riduce le distanze. Ma il 39% non conosce i candidati - paolo_damilano : Una sfida da condividere sempre con @Alberto_Cirio, perché Torino alleata del #Piemonte e a fianco del Piemonte è u… - francotaratufo2 : @ErmannoKilgore Vabbè, mo' ti vuoi mettere a discutere con la Conchita? Quello è un dettaglio....?????? Peccato che er… - argentofisico : Cambio canale e su LaSetta ci sono: Conchita (famosa per aver fatto fallire l'Unita') insieme al simpatico DavidPar… - PoloIndividui : RT @TeaPartyPiemont: @ForzaSilvioGaMa @ilsognoliberale @PoloIndividui @GuidoCrosetto @Capezzone @NicolaPorro @quotidianopiem @lo_spiffero @… -