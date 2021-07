Coronavirus | alla ricerca della via di fuga che ci permetta di tornar a guardare le stelle Mentre la nostra vita | cambia

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Al momento in cui vi parlo', c'è una 'forte ripresa' dell'epidemia legata al coronavirus': lo ha detto il presiden… - Open_gol : Il cluster è da attribuire alla visione condivisa della partita - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: OLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 16 LUGLIO 2021 ?? IMPERIA (Asl 1): 9 ?? SAVONA (Asl 2): 4 ?? GENOVA: 32 (di cui Asl 3: 30 - Asl… - RegLiguria : OLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 16 LUGLIO 2021 ?? IMPERIA (Asl 1): 9 ?? SAVONA (Asl 2): 4 ?? GENOVA: 32 (di cui Asl 3:… - VittorioCocive1 : RT @Lanf040264: #Pandemia #Coronavirus. Il Pm #NinoDiMatteo: 'Fui chiamato a dirigere il #Dap, poi il Ministro cambiò idea. 'I boss non… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus alla

Mi sono illuso, negli ultimi tempi, di potermi confidare al Direttore: ' Davide, non c'è molto da aggiungere a questa 'serie' che sceneggia ilda mesi, magari stacco ' ma, ogni volta che ...Il virologo: "Tutto quello che serve, Green pass e quant'altro, ben venga"in Italia, "purtroppo la situazione non va bene, c'è una progressione continua del virus ... Quanto al ritorno...Crescono ancora i contagi Covid in Italia, così come l’indice di contagio Rt nazionale (oggi a 0.91) e l’incidenza dei casi Covid (19 su 100mila abitanti). Il bollettino di oggi del ministero della Sa ...Sono 386 i casi in più rispetto alla giornata di ieri, dato che porta gli attualmente positivi a 4.409, come emerge dal bollettino di oggi 16 luglio. Sono 167 le persone ricoverate, di cui 23 in terap ...