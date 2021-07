(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, società quotata sull’MTA e attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie,non congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Castor , pari a 9,50 euro per ciascuna azioneGroup portata in adesione. Castor è un veicolo che fa capo alla Ion Capital Partners di Andrea Pignataro. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di non portare in adesione all’offerta le 1.515.609 azioniGroup di titolarità dell’emittente, rappresentative dello 0,776% del capitale. La ...

Cerved, CdA ritiene l'OPA non conveniente per gli azionisti

Teleborsa

Ilevidenzia che dal mese di maggio il titoloGroup ha trattato in media a premio rispetto al corrispettivo dell'offerta del 2,9%. All'8 luglio 2021, il prezzo ufficiale del titolo...L'operazione terminerà il 29 luglio: Castor BidCo lancia OPA a 9.50 euro a titolo. ...- - - - Conference Call - - - Assemblea - - - - Dividendi Link Raggruppamento - - - - Trimestrali ...(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Cerved, società quotata sull’MTA e attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie, ritiene non congruo, da un punto di ...In primo luogo, infatti, sottolinea la nota del Cda, “il corrispettivo dell’offerta non remunera adeguatamente gli azionisti dell’emittente perché non incorpora il valore prospettico delle azioni ...